Papa canonizará millennial italiano Carlos Acutis em abril

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um adolescente italiano que usou suas habilidades com o computador para disseminar a fé católica vai se tornar o primeiro santo da geração millennial quando for canonizado no próximo mês de abril.

Carlos Acutis, que morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos, era chamado de "o influenciador de Deus". Nascido em Londres, ele cresceu em Milão, onde cuidava dos sites de sua paróquia e de uma academia baseada no Vaticano.