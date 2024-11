Presidente da China visita Brasília para encerrar turnê de movimentos diplomáticos

Os acordos entre as principais economias em desenvolvimento, com cerca de 180 bilhões de dólares em comércio bilateral, ocorrem após duas cúpulas para Xi em uma semana -- o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Lima e, em seguida, o Grupo das 20 principais economias no Rio de Janeiro.

Embora Xi tenha desempenhado um papel central em ambas as cúpulas, o presidente dos EUA, Joe Biden, chegou como um "pato manco", com apenas dois meses na Casa Branca e pouco espaço para promessas duradouras, já que seu sucessor, Donald Trump, promete uma revisão total da política externa.

Um retrato de grupo no primeiro dia da cúpula do G20 capturou o momento, com Xi na frente e no centro, ao lado dos presidentes do Brasil, Índia e África do Sul -- parceiros da China no grupo Brics das principais nações em desenvolvimento e os três anfitriões consecutivos do G20 de 2023 a 2025.

Biden não compareceu a essa sessão de fotos por "razões logísticas", informou a Casa Branca.

Com Biden diminuído e Trump avesso ao multilateralismo, diplomatas e especialistas em política externa disseram que a ofensiva de Xi estava preenchendo um vácuo em uma ordem global instável.

As reuniões paralelas da China com as potências ocidentais em meio a tensões comerciais e geopolíticas, desde os EUA e a Grã-Bretanha até a França e a Alemanha, mostraram uma virada conciliatória de Pequim antes de mais quatro anos difíceis enfrentando Trump, disse Li Xing, professor do Instituto de Estratégias Internacionais de Guangdong