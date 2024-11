'Quatro linhas é o c...': as conversas do general preso pela PF

PF também encontrou fotos dele em acampamentos golpistas e trocas de mensagens com radicais. Material foi juntado na representação da PF levada ao STF para solicitar as prisões de hoje. Segundo a PF, as trocas de mensagens de áudio Fernandes com indicações golpistas com diferentes interlocutores começaram a se intensificar em 1 de novembro, logo após o segundo turno das eleições 2022.

A atuação do militar segue a estratégia dos "kids pretos", segundo a PF. Grupo de elite dos militares é especializado em ações e insurgência e na chamada "guerra informal".

A organização criminosa investigada tinha o objetivo de incitar parcela da população ligada à direita do espectro político a resistirem à frente das instalações militares para criar o ambiente propício ao golpe de Estado. Para isso, utilizaram o modus operandi da milícia digital, para disseminar, por multicanais, fake news sobre possíveis fraudes nas eleições de 2022 e ataques sistemáticos a ministros do STF e do TSE.



Esse modo de atuação foi robustecido pelo emprego de técnicas de ações psicológicas e propaganda estratégica no ambiente

politicamente sensível pelo 'kids pretos', instigando, auxiliando e direcionando líderes das manifestações antidemocráticas conforme seus interesses. Trecho da representação da PF contra os suspeitos de participarem de plano golpista

Confira abaixo algumas das mensagens que o general da reserva trocava no WhatsApp com militantes bolsonaristas e integrantes do governo. Diálogos incluem o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e hoje delator, Mauro Cid, que teve que se explicar nesta terça-feira para a PF sobre o teor do material, já que parte dele não constava na delação premiada.

Encontro com Bolsonaro