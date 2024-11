Tales: Trump deveria ficar de olho na atenção que China dá ao Brasil

Ele está negociando essa questão da Rota da Seda, na qual o Brasil é reticente em assumir compromissos exagerados. É claro que esta rota é muito interessante, mas é preciso cuidado, já que a China quer contrapartidas que devem ser negociadas.

Trump trata a América Latina como um quintal desprezado e tem que tomar cuidado. A China está vindo aqui para o Mercosul e para a América Latina, com o presidente Xi Jinping demonstrando uma atenção enorme. Isso favorecerá os negócios entre Brasil e China. Tales Faria, colunista do UOL

Tales frisou que a relação entre EUA e Brasil esfriou nos últimos anos, abrindo uma oportunidade para a China ocupar este vácuo. Consequentemente, essa aproximação ameaçaria a influência econômica norte-americana no Mercosul.

Somos de um tempo no qual os EUA eram o primeiro país em negócios com o Brasil. Agora, a China tomou [essa posição] e já é o primeiro país em volume de negócios. Com a vinda do Xi Jinping e toda essa atenção, o país demonstra que pretende aumentar ainda mais esse relacionamento direto com o Brasil, com risco até para o dólar enquanto moeda.

Os americanos estão assustados com isso. Pelo BRICS, há a possibilidade de usar as moedas do bloco nas negociações internas entre os países. Quer dizer: se eu fosse os EUA e o Trump, ficaria de olho e tentaria estabelecer uma relação melhor.