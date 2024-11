Países ricos relutam em propor valores nas negociações da COP29

Os países ricos, por sua vez, exigem saber como o seu dinheiro público será associado ao obtido através de outras fontes de financiamento, como fundos privados ou novos impostos globais, antes de propor qualquer valor.

Eles também querem que países como a China e a Arábia Saudita, ainda incluídos na lista dos países em desenvolvimento, apesar do aumento de sua riqueza, contribuam.

"Todos os que podem e têm uma economia forte devem contribuir para os países em desenvolvimento [...], não só a China, mas os países do Golfo e outros países devem contribuir de acordo com as suas capacidades", comentou a ministra colombiana Susana Muhammad, que apelou a "um pacote de financiamento público".

A chanceler alemã, Annalena Baerbock, também observou que "todos devem assumir a responsabilidade".

"Não podemos enfrentar as necessidades de hoje com receitas dos anos 1990. Precisamos do setor privado", defendeu Baerbock em um comunicado, sublinhando que a "resposta" deve ser encontrada "aqui e agora, nos restantes dias da COP29".

jmi-bl-jvb/zm/aa/dd