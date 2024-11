Diretor-geral da OMS é hospitalizado no Rio de Janeiro, diz O Globo

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi hospitalizado no Hospital Samaritano, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, disse o jornal O Globo nesta quinta-feira.

Tedros buscou o hospital "com sintomas de labirintite e crise hipertensiva e segue em observação", após inicialmente sentir-se mal durante a reunião de cúpula do G20 na segunda-feira, disse o jornal.

(Reportagem de Luana Maria Benedito)