Português da alta sociedade é acusado de abusar de esposa de 95 anos

Castelo Branco e seus advogados não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

"O suspeito e a vítima são casados desde novembro de 1996, e a acusação afirma que, desde o início do casamento, o suspeito abusou física e verbalmente da vítima", disse o Ministério Público em comunicado.

Nascida Elizabeth Larner no Reino Unido, Grafstein mudou-se para os EUA na década de 1940, onde se casou com o comerciante de diamantes Albert Grafstein. O casal comprou uma casa em Portugal nos anos 1970, para onde ela se mudou após a morte do marido em 1991, tendo herdado o negócio de diamantes dele.

(Reportagem de Andrei Khalip)