Rússia atinge infraestrutura da Ucrânia no maior ataque de drones da guerra

KIEV (Reuters) - As forças russas realizaram seu maior ataque de drones na Ucrânia durante a noite, cortando a energia de grande parte da região de Ternopil e danificando edifícios residenciais na região de Kiev, disseram autoridades ucranianas nesta terça-feira.

A intensificação dos ataques noturnos com drones às cidades ucranianas está coincidindo com um grande impulso da Rússia ao longo das linhas de frente no leste da Ucrânia, onde as forças russas obtiveram alguns dos maiores ganhos territoriais mensais desde 2022.

Dos 188 drones usados durante a noite, a Ucrânia abateu 76 e perdeu o rastro de 96, provavelmente devido à guerra eletrônica ativa, disse a Força Aérea. Cinco drones foram em direção a Belarus.