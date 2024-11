Destino de ministro chinês segue incerto com diferentes relatos sobre investigação de corrupção

As Forças Armadas da China passaram por um amplo expurgo anticorrupção desde o ano passado, com pelo menos nove generais do ELP e um punhado de executivos do setor de Defesa removidos do órgão legislativo nacional até o momento.

Dong foi nomeado ministro da Defesa em dezembro de 2023. Seu antecessor, Li Shangfu, foi removido após sete meses no cargo.

Os dois antecessores imediatos de Dong, Li e Wei Fenghe, foram expulsos do Partido Comunista em junho por "graves violações da disciplina", um eufemismo para corrupção.

Uma declaração do Partido Comunista na época disse que a dupla "traiu a confiança do partido e da Comissão Militar Central, poluiu seriamente o ambiente político das Forças Armadas e causou grandes danos (...) à imagem de seus líderes seniores".

