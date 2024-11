Irã se reserva direito de reagir a ataques aéreos israelenses e saúda cessar-fogo no Líbano

Perguntado se o cessar-fogo poderia levar a uma diminuição das tensões entre Israel e o Irã, ele disse: "Isso depende do comportamento de Israel".

"É claro que nos reservamos o direito de reagir à recente agressão israelense, mas consideramos todos os acontecimentos na região", disse.

Israel atingiu alvos no Irã em 26 de outubro em retaliação a uma barragem de mísseis iranianos contra Israel em 1º de outubro.

Ali Larijani, conselheiro sênior do líder supremo do Irã, afirmou em uma entrevista publicada pela agência de notícias iraniana Tasnim no último domingo que seu país estava se preparando para "responder" a Israel.

Embora o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tenha dito na terça-feira que o Hezbollah havia "retrocedido décadas", Araghchi afirmou que o grupo armado não foi enfraquecido pela morte de muitos de seus líderes por parte de Israel desde janeiro e pela ofensiva terrestre contra o grupo desde o início de outubro.

O Hezbollah conseguiu se reorganizar e revidar com eficácia, disse Araghchi.