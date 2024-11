Homem mais velho do mundo vive em abrigo no CE: 'Não pode faltar rapadura'

João Marinho Neto e familiares em Apuiarés (CE) Imagem: Arquivo pessoal/LongeviQuest

'Reclama por não ter dor'

Segundo Edgard Rodrigues, coordenador do Lar São Francisco, João é um paciente lúcido e que chama a atenção de todos pela boa saúde. "O que ele mais reclama é que não sente nenhuma dor", diz, sem segurar uma risada pelo bom humor do idoso.



"Ele é brincalhão. Além disso, muitas vezes ele gosta de pegar um solzinho pela manhã. Quase todo dia vem a gente visitar ele aqui.



O coordenador conta uma curiosidade de João: apesar de fazer aniversário dia 10 de outubro, ele só comemora dois dias depois. "Ele gosta de comemorar no dia 12, dia das crianças. Ele tem uma história muito bonita aqui: ele fazia bonecos de isopor, e no dia das crianças os dava de presente aqui na cidade", explica.



No abrigo, o dia-a-dia de João é tranquilo com uma rotina: "Ele fica deitadinho grande parte do tempo porque não consegue mais andar. Mas recebe suas visitas e conversa bastante com elas. Ele gosta de contar a história da vida dele", diz Edgard.