Trump indica o general aposentado Keith Kellogg para cargo de enviado à Ucrânia

Por Gram Slattery e Svea Herbst-Bayliss e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump escolheu Keith Kellogg, um tenente-general aposentado que ofereceu um plano para acabar com a guerra na Ucrânia, para atuar como enviado especial no país e lidar com o conflito, escreveu o presidente eleito dos Estados Unidos na rede Truth Social nesta quarta-feira.

Kellogg, que foi chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca durante o mandato de Trump (2017-2021) e conselheiro de segurança nacional do então vice-presidente Mike Pence, provavelmente desempenhará um papel central na tentativa de resolver o conflito em seu novo cargo.