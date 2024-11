Trabalhadores são resgatados do alto de torre eólica após incêndio

A Neoenergia informa que apura as causas do incidente registrado na tarde da terça-feira (26) em uma torre do Parque Eólico Mel, em Areia Branca, no Oeste potiguar. O princípio de incêndio foi rapidamente controlado pelos brigadistas internos que acionaram o Plano de Emergência da empresa. A Neoenergia esclarece, ainda, que são falsas as informações que circulam a respeito do não funcionamento do elevador da torre eólica. Como premissa básica, esse equipamento não foi acionado por questões de segurança. Os colaboradores se abrigaram em uma área segura enquanto aguardavam o resgate. O Plano de Emergência contempla o uso de helicópteros para resgates em determinadas situações com o apoio das forças de segurança locais. Através do imediato apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER/RN) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBM/RN), os colaboradores foram resgatados com segurança e receberam os primeiros cuidados pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles foram encaminhados a um hospital para exames complementares. Pouco antes das 20h, receberam alta e passam bem. A Neoenergia reforça que está prestando todo o apoio necessário aos colaboradores enquanto aguarda a conclusão do relatório que apontará as causas do incidente.

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA NEOENERGIA