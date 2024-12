Chanceler alemão promete ajuda militar de US$685 mi a Kiev em meio a turbulência interna

O pacote inclui sistemas de defesa aérea IRIS-T, tanques Leopard 1 e drones armados, disse um porta-voz do Ministério da Defesa.

No domingo, o novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a nova chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, visitaram Kiev em seu primeiro dia no cargo para demonstrar o apoio da UE.

O apoio à Ucrânia está se configurando como uma questão importante nas eleições da Alemanha.

Friedrich Merz, o líder da oposição conservadora que está a caminho de destituir Scholz, disse que a Alemanha deveria enviar mísseis Taurus e, no fim de semana, afirmou que Scholz estava levantando gerando temores desnecessários.