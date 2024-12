Governo francês corre risco de colapso, com moções de desconfiança da esquerda e da extrema-direita

"Os franceses estão fartos", disse a jornalistas a líder do Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen, afirmando que Barnier, que se tornou primeiro-ministro apenas no início de setembro, havia piorado as coisas e precisava ser afastado.

"Estamos propondo uma moção de desconfiança contra o governo", disse.

A menos que haja uma surpresa de última hora, a frágil coalizão de Barnier será o primeiro governo francês a ser forçado a sair por um voto de desconfiança desde 1962.

Um colapso do governo deixaria um buraco no coração da Europa, com a Alemanha também em período eleitoral, e semanas antes da reentrada do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Os parlamentares do RN e a esquerda juntos têm votos suficientes para derrubar Barnier, e Le Pen confirmou que seu partido votará a favor da proposta de desconfiança da coalizão de esquerda, além da oferecida pela RN. É provável que a votação seja realizada na próxima quarta-feira.

Os partidos anunciaram suas moções de desconfiança após Barnier dizer, nesta segunda-feira, que tentaria aprovar um projeto de lei de seguridade social no Parlamento sem uma votação, quando uma concessão de última hora se mostrou insuficiente para obter o apoio do RN.