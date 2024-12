Carros empilhados, ponte destruída: Tempestade invade ilha grega de Rodes

Uma forte tempestade conhecida como "Bora" atingiu a ilha de Rodes, na Grécia, durante o fim de semana, destruindo casas, empresas e estradas, que ficaram cobertas de lama e detritos.

O que aconteceu

No resort de Faliraki, uma ponte foi destruída pelas inundações. As chuvas torrenciais causaram abismos no solo e danificaram propriedades ao longo do litoral, conforme imagens capturadas por drones da Reuters.

No vilarejo de Tsairi, outra ponte desabou. Isso deixou os moradores isolados das estradas principais, sem acesso fácil por carro ou a pé.