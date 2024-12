Governo francês é derrubado em voto de desconfiança, aprofundando crise política

A expectativa é que Barnier apresente sua renúncia e a de seu governo ao presidente Emmanuel Macron em breve.

Nenhum governo francês havia perdido um voto de confiança desde o de Georges Pompidou, em 1962. Desta vez, Macron deu início à crise ao convocar uma eleição em junho, que resultou em um Parlamento polarizado.

Com seu presidente enfraquecido, a França agora corre o risco de terminar o ano sem um governo estável ou um orçamento para 2025, embora a constituição permita medidas especiais que evitariam uma paralisação da administração no estilo americano.

A crise política da França trará ainda mais turbulência a uma União Europeia que já sofre com a implosão do governo de coalizão da Alemanha e semanas antes do retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca.

A esquerda e a extrema-direita puniram Barnier por ter optado por usar poderes constitucionais especiais para fazer passar parte de um orçamento impopular, que buscava economizar 60 bilhões de euros em um esforço para reduzir o déficit, sem uma votação final.

A chefe da extrema-direita, Marine Le Pen, disse que o colapso do governo era "a única maneira que a constituição nos dá para proteger os franceses de um orçamento perigoso, injusto e punitivo".