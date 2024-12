Milei organiza cúpula para consolidar direita radical na Argentina

"O Ocidente está em perigo... não deixem o socialismo avançar, não endossem a regulamentação, não endossem a ideia de falha de mercado, não permitam o avanço da agenda assassina (aludindo ao aborto legal)", disse Milei na abertura do evento.

"Não se rendam na luta pela liberdade, viva a liberdade", conclamou, emendando um palavrão.

Durante a apresentação, Lara Trump dançou com Milei e outros líderes ao som de uma música do Village People.

Em busca de estreitar os laços que fortalecerão seu governo, Milei visitou recentemente o presidente eleito Trump, com quem mantém uma relação bem azeitada.

O presidente argentino, que se define como um "libertário", conseguiu estabilizar a economia do país sul-americano no primeiro ano em que está no poder, embora ao custo do aumento da pobreza e do desemprego.

(Reportagem de Candelaria Grimberg)