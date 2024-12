Negociadores da América do Sul e UE se apressam para fechar acordo comercial

Em andamento há mais de duas décadas, o acordo comercial tem sido adiado devido a preocupações europeias com a concorrência agrícola, enquanto Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, todos grandes produtores de soja, milho e carne bovina, criticam o protecionismo europeu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na semana passada, no entanto, que o acordo estava sendo negociado diretamente com Von der Leyen, enquanto uma nova rodada de conversas presenciais acontecia no Brasil. Ele está confiante de que um acordo será finalizado este ano.

Outros, porém, expressaram ceticismo. "Se Ursula for a Montevidéu, será para mostrar o compromisso da UE com a conclusão do acordo, mas ele não será assinado", declarou um diplomata europeu em Brasília.

Outro diplomata no Uruguai disse: "Ainda tenho uma probabilidade de 60-40 de que o acordo não chegue a lugar algum."

ACORDO OU NÃO ACORDO?

Paris tentou convencer outros membros da UE a formar uma minoria de bloqueio. A Polônia recentemente se uniu à oposição. No entanto, a França precisa de, no mínimo, três países que representem mais de 35% da população da UE para bloquear o acordo.