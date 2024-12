Clérigos sírios em antigo reduto de Assad pedem unidade nacional e democracia

Rebeldes sírios derrubaram Assad e o brutal governo de cinco décadas de sua família no último domingo e formaram um novo governo liderado pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-afiliado da Al Qaeda. O grupo prometeu uma nova ordem tolerante e inclusiva.

Após as primeiras orações de sexta-feira desde a derrubada de Assad, líderes religiosos se dirigiram a uma multidão de milhares de pessoas no lado de fora da mesquita, pedindo que as pessoas abandonassem as armas.

Alguns espectadores agitaram a nova bandeira da Síria enquanto o novo hino do país, uma canção rebelde adotada para esse propósito, tocava nos alto-falantes.

Khaled Kamal, um imã sunita que discursou no encontro, disse à Reuters que é uma "alegria sem igual" retornar à Síria após fugir para o exterior durante a guerra. Ele conclamou todos os sírios no exterior a retornarem.

"Para ser honesto, este momento é indescritível", disse Kamal.

"Damos as boas-vindas a qualquer presidente para a Síria, seja sunita, alauíta ou cristão, desde que o povo o escolha", acrescentou, referindo-se ao grupo étnico e religioso alauíta de Assad.