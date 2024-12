Alexandre de Moraes proíbe visita de Zambelli a presas pelo 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não permitiu que a deputada Carla Zambelli (PL-SP) visite presas pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A decisão monocrática foi tomada na última quarta-feira (11).

O que aconteceu

Em 9 de dezembro, o gabinete da deputada pediu à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal a autorização. Proposta da parlamentar era visitar a presas que estão na Penitenciária Feminina do DF. Se fosse aprovada, a visita aconteceria no dia 11, mesma data da decisão de Moraes.

No texto, o ministro explica que é direito de parlamentares fazer diligências, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Esse foi o argumento dado pela representação da deputada no ofício encaminhado à direção da penitenciária e repassada à Secretaria de Estado.