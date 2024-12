Projeção em apoio a Lula é de 2022 e não tem relação com cirurgia na cabeça

O presidente teve uma hemorragia intracraniana em decorrência de um acidente doméstico. Na última terça-feira, Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. Na ocasião, ele precisou levar pontos na nuca.

Viralização. Nesta sexta-feira (13), no Instagram, vídeo com conteúdo falso registrava 5.507 visualizações.

A postagem também foi verificada pela Lupa e Reuters.

