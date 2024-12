Controle de armas é coisa do passado, diz principal general da Rússia

"De modo geral, o tema do controle de armas permanece no passado, uma vez que o retorno a um nível mínimo de confiança é impossível hoje em dia, devido aos padrões duplos do Ocidente", disse Gerasimov, segundo o Ministério da Defesa.

"Sem confiança, é impossível criar um mecanismo eficaz de controle mútuo", disse ele. "Muitos países começaram a pensar em medidas de resposta adequadas."

Os Estados Unidos, que consideram a Rússia e a China as maiores ameaças de Estado-nação ao Ocidente, culpam a Rússia pelo colapso de acordos como o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972 e o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) de 1987.

Os Estados Unidos se retiraram formalmente do Tratado INF em 2019, citando violações russas que Moscou negou. Os EUA se retiraram do Tratado ABM em 2002.

Em 2023, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, suspendeu a participação da Rússia no tratado Novo START, que limita as armas nucleares estratégicas de ambos os lados, culpando o apoio dos EUA à Ucrânia. No entanto, Moscou manteve os limites de ogivas, mísseis e bombardeiros impostos pelo acordo -- assim como os Estados Unidos.

Gerasimov disse que a instalação de mísseis dos EUA na Europa e na Ásia está alimentando "uma corrida armamentista ofensiva estratégica", com um aumento das forças norte-americanas nas Filipinas que preocupa particularmente a Rússia.