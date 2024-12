EUA confirmam primeiro caso grave de gripe aviária em humano

O CDC disse que os dados parciais do genoma viral do paciente infectado mostram que o vírus pertence ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves selvagens e aves domésticas nos Estados Unidos e em casos humanos recentes na Colúmbia Britânica, no Canadá, e no estado de Washington.

Esse genótipo do vírus é diferente do genótipo B3.13 detectado em vacas leiteiras, em casos humanos de vários Estados e em alguns surtos de aves domésticas no país, informou o CDC.

Foi registrado um total de 61 casos humanos de gripe aviária H5 nos Estados Unidos desde abril, de acordo com o CDC.

(Reportagem de Bhanvi Satija em Bengaluru)