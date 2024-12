Autoridades de EUA e Israel negam aprovação de venda de empresa de espionagem a investidores norte-americanos

Por Raphael Satter e AJ Vicens

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades de Estados Unidos e Israel negaram relatos de que os países autorizaram a venda da fabricante israelense de equipamentos de espionagem Paragon para a AE Industrial Partners, com sede no Estado norte-americano da Flórida.

Na última semana, veículos de imprensa israelenses informaram que a Paragon, que foi fundada por ex-membros da inteligência de Israel e é apoiada pelo ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, foi comprada pela AE, um grupo de investimentos com foco em segurança nacional. Na segunda-feira, uma pessoa com conhecimento do tema confirmou os principais pontos do acordo para a Reuters.