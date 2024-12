França estende medidas de vigilância das Olimpíadas a mercado de Natal

Pelo menos 547 pessoas foram colocadas sob uma "medida individual de controle administrativo e vigilância" para as Olimpíadas de Paris, de acordo com um relatório parlamentar publicado em 11 de dezembro, mesmo que algumas, como Khaled, nunca tenham enfrentado acusações criminais.

Agora, alguns advogados e ativistas estão preocupados que o uso mais amplo dessas medidas, conhecidas pelo acrônimo francês Micas, possa se tornar a norma para outros grandes eventos públicos.

O Ministério do Interior, que é responsável pela polícia, e a autoridade local da região de Bas-Rhin, que inclui Estrasburgo, não responderam às perguntas sobre as pessoas visadas por causa do mercado de Natal.

A Reuters identificou pelo menos 12 casos, com base em documentos judiciais, entrevistas com advogados e uma das pessoas envolvidas. Pelo menos 10 não tiveram condenações relacionadas a terrorismo, embora uma pessoa tenha sido impedida de entrar no mercado anteriormente. A Reuters não conseguiu determinar imediatamente esses detalhes para os outros dois.