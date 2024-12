SP: deputado aparece em vídeo com olho inchado e diz ter sido agredido por segurança no Allianz

O deputado estadual de São Paulo Felipe Franco (União) gravou um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece com o olho direito inchado, em consequência de agressão que afirma ter sofrido por seguranças no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste domingo, 22.

Franco estava assistindo ao show do cantor Chris Brown acompanhado da esposa, a influenciadora e ex-bailarina do Faustão Inaê Barros. Nas redes sociais dela, uma foto do rosto do marido foi publicada nos stories, com a legenda "Allianz Parque é assim que tratam quem vai no show e vai mudar de lado".

A confusão, segundo relata, teria começado quando o casal tentou acessar um outro lado do camarote, ao qual afirmaram ter acesso. Na transmissão ao vivo, que não está mais disponível no perfil do deputado, mas circula pela internet, Franco aparece em uma sala, filmando policiais militares, e cita o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).