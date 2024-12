Tropas norte-coreanas devem marchar no desfile do Dia da Vitória em Moscou, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, disse nesta segunda-feira considerar provável que soldados norte-coreanos participem do desfile da Praça Vermelha de Moscou no próximo ano para comemorar a vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia afirma que soldados norte-coreanos lutaram ao lado da Rússia contra as tropas ucranianas que tentavam manter o território na região de russa Kursk. Moscou não confirmou nem negou a presença de tropas norte-coreanas em seu território.

O presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un assinaram um "Tratado de Parceria Estratégica Abrangente" durante a visita de Putin a Pyongyang, em junho.