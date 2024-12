Pelo menos 71 pessoas morrem em um acidente rodoviário na Etiópia

ADIS ABEBA (Reuters) - Pelo menos 71 pessoas morreram na Etiópia quando um caminhão lotado de passageiros caiu em um rio, de acordo com o porta-voz do governo regional de Sidama, no sul do país, e um comunicado.

O acidente ocorreu no distrito de Bona, informou o departamento de comunicação regional em um comunicado divulgado no final do domingo.

Wosenyeleh Simion, porta-voz do governo regional de Sidama, disse à Reuters na segunda-feira que pelo menos 71 pessoas haviam morrido, incluindo 68 homens e 3 mulheres.