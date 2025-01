Ex-presidente da França, Sarkozy vai a julgamento por suposto financiamento de campanha na Líbia

Por Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy foi a julgamento nesta segunda-feira sob acusação de ter recebido milhões de euros em financiamento ilegal do falecido homem forte da Líbia, Muammar Kaddafi, para sua bem-sucedida candidatura presidencial em 2007.

Sarkozy, que estava relaxado e conversando com advogados e outros réus na sala de audiências antes do início da audiência, sempre negou as acusações.