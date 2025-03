Funcionários da Voice of America são afastados após Trump ordenar cortes

(Reuters) - Vários funcionários da Voice of America foram colocados em licença remunerada neste sábado, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar um decreto reduzindo drasticamente a estrutura do veículo de comunicação financiado pelo governo e outras seis agências federais.

Funcionários da Voice of America, uma emissora de mídia internacional que opera em mais de 40 idiomas, compartilharam com a Reuters um e-mail que os colocou em licença administrativa com salário integral e benefícios "até notificação em contrário".

Os e-mails, enviados por um executivo de recursos humanos da US Agency for Global Media (USAGM) -- agência controladora da Voice of America -- instruíam os funcionários a não entrarem em suas instalações de trabalho nem acessarem sistemas internos.