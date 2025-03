Citado por Eduardo Bolsonaro, 'regime de exceção' não se aplica ao Brasil

"Todas as instituições estão funcionando", diz Gontijo. "Por trás da fala de Eduardo, vejo um discurso político relacionado às dificuldades que seu grupo tem enfrentado. É uma forma de se defender, mas não há regime de exceção em curso. Hoje, acusados têm direito à defesa e não há interferência de um poder em outro, por exemplo", afirma ele.

Vigência do Estado de Direito foi destacada por presidente da OAB em posse ontem. Ao assumir o comando da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti afirmou que "o Estado democrático de Direito permitiu o desenvolvimento econômico, cultural, científico e tecnológico" do país nas últimas décadas.

Brasil já viveu situação de regime de exceção no passado. Um exemplo é a ditadura militar que comandou o país entre 1964 e 1985, regime que dissolveu partidos políticos, estabeleceu eleições indiretas para presidente e suspendeu outros direitos da população.

O que garante que a gente não viva um regime de exceção são mecanismos internos de controle dos Poderes, como o impeachment de ministros do STF e outras iniciativas previstas pela Constituição. Juntas, elas compõem um sistema de freios e contrapesos, no qual nenhum órgão tem liberdade absoluta

Conrado Gontijo, advogado criminalista e professor da PUC-SP

Deputado está nos EUA quase 20 dias

Eduardo disse que continuará nos EUA para buscar punições contra Alexandre de Moraes, do STF. Declaração foi dada a uma semana de o Supremo Tribunal Federal julgar se torna réu o pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado.