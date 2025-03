Casa Branca: Trump e Putin concordam que guerra na Ucrânia deve terminar com uma "paz duradoura"

WASHINGTON (Reuters) - Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram em uma ligação telefônica nesta terça-feira que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia precisa terminar com uma "paz duradoura" e que as negociações para alcançar esse objetivo começarão imediatamente, disse a Casa Branca.

"Os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente", disse a Casa Branca em um comunicado sobre o telefonema. "Essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio."

(Reportagem de Jeff Mason e Andrea Shalal)