Eduardo Bolsonaro se licencia e diz que fica nos EUA em luta contra Moraes

Deputado fez consulta ao governo Trump antes de tomar a decisão. O UOL apurou nos EUA que, antes de tomar a decisão, Eduardo Bolsonaro consultou tanto o governo de Donald Trump como sua base aliada no Congresso americano.

Conversas já tinham ocorrido durante sua participação na conferência de movimentos ultraconservadores, a CPAC, em Washington, no mês passado. Na ocasião, o presidente Donald Trump fez questão de citar a presença do brasileiro, numa sinalização interpretada por muitos como um sinal de apoio. Mas, segundo fontes diplomáticas, foram as conversas com a base de Trump que permitiram que o parlamentar licenciado tomasse a decisão.

Do lado do governo brasileiro, a atitude foi recebida como um sinal de alerta de que algo mais enfático por parte do governo americano possa estar sendo trabalhado contra as instituições nacionais. Seja na forma de leis ou mesmo numa atuação para tentar desestabilizar o processo eleitoral de 2026.

Governistas pediram apreensão do passaporte de Eduardo. No dia 27 de fevereiro, quando o filho de Bolsonaro embarcou para os EUA, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) entrou com uma representação contra Eduardo na PGR (Procuradoria-geral da República), por crimes contra a soberania e as instituições brasileiras cometidos durante sua estadia no país. No documento, Lindbergh diz que Eduardo "patrocina retaliações" contra o Brasil e contra Alexandre de Moraes.

O que mais diz Eduardo Bolsonaro

Sem provas, o deputado disse que há um plano para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e assassiná-lo. "Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024." Não há, no entanto, indícios ou qualquer fato concreto que indique uma estratégia de Moraes ou de integrantes do STF para matar o ex-presidente.