Número de mortos nos EUA por tempo extremo do fim de semana sobe para 36

Trump anunciou que a Guarda Nacional havia sido enviada para o Arkansas e prometeu ajuda às autoridades estaduais e locais.

As tempestades que atingiram o sul e o meio-oeste se dirigiram para o leste no domingo. Mais de 340.000 consumidores não tinham energia elétrica nas áreas afetadas até o final da tarde de domingo, de acordo com o site PowerOutage.

Missouri registrou o maior número de mortes, com 12 vítimas fatais em cinco condados, segundo a patrulha rodoviária do Estado, em publicação no X. O governador do Missouri, Mike Kehoe, disse que ainda havia uma pessoa desaparecida no Estado, que sofreu destruição generalizada em 27 condados.

Robbie Myers, diretor de gerenciamento de emergências no condado de Butler, no Missouri, afirmou aos repórteres que mais de 500 casas, uma igreja e um supermercado no condado foram destruídos.

O governador do Mississippi, Tate Reeves, postou no X que seis mortes foram registradas no Estado -- uma no condado de Covington, duas no condado de Jefferson Davis e três no condado de Walthall.

De acordo com avaliações preliminares, 29 pessoas ficaram feridas em todo o Estado e 21 condados sofreram danos causados pela tempestade, disse Reeves.