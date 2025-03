Parentes de migrantes venezuelanos desaparecidos buscam respostas após deportação dos EUA para El Salvador

Segundo ela, em uma entrevista à Reuters por telefone do Texas, Anyelo disse na noite de sexta-feira que seria deportado para a Venezuela.

O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso de Sarabia.

"É extremamente preocupante o fato de centenas de pessoas terem sido levadas em aviões do governo dos EUA para El Salvador e ainda não termos informações sobre quem elas são, seus advogados não terem sido notificados e as famílias terem sido deixadas no escuro", disse Lindsay Toczylowski, diretora-executiva do Immigrant Defenders Law Center.

Johanny Sanchez, de 22 anos, suspeita que seu marido Franco Caraballo, de 26 anos, que foi detido no Texas, possa estar agora em El Salvador, mas não tem certeza.

Sanchez diz que Caraballo ligou para ela na sexta-feira, por volta das 17h, para dizer que seria deportado para a Venezuela. Ele estava confuso porque tinha um pedido de asilo pendente e uma data marcada no tribunal para quarta-feira.

Sanchez disse que, na manhã de sábado, ela o procurou em um sistema de imigração online do governo dos EUA, onde a localização dos detentos é registrada, e viu que ele não estava mais listado em um centro de detenção.