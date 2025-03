CIA usou mala diplomática do Brasil para abastecer dissidência cubana

"Uma vez por mês a mala diplomática passa entre o Consulado do Brasil em Miami e a embaixada em Havana", diz o informe. Segundo o relato, o agente da CIA usou esse caminho para "mandar cartas" para outro agente em Havana.

Os dois brasileiros eram descritos como "amigos pessoais" do operativo da CIA.

O documento indica que a agência pensava em explorar esse canal para enviar outros materiais, inclusive dinheiro. Isso ocorria sob o sigilo da proteção diplomática, o que impedia que tanto o governo americano como o regime de Fidel Castro pudessem ter acesso ao que estava dentro da mala.

Em Cuba, o agente infiltrado estava em contato com diversas fontes e cidadãos cubanos, interessados em colaborar com os EUA e tramando contra os irmãos Castro.

Dentro da ilha, a agência falava sobre vendas de armas "estimadas em alguns milhares de dólares". Fontes cubanas insistiam ainda sobre a necessidade de que "batidas" fossem realizadas sobre depósitos para camuflar dados sobre o fluxo de armas.

Naqueles anos, o Brasil mantinha uma relação de apoio ao governo de Fidel Castro. Em 1961, por exemplo, Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara com a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Com João Goulart na presidência, a relação entre Havana e Brasília também prosperaram.