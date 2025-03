Cuba aplaude o colapso de mídia financiada pelos EUA após cortes de Trump

Entre os serviços de notícias afetados globalmente estão o Office of Cuba Broadcasting, a Radio Marti e a plataforma online Noticias Marti, cuja missão, de acordo com seu site, era fornecer "ao povo cubano notícias e informações sem censura".

Com sede em Miami, os serviços transmitem notícias sobre Cuba para seu público predominantemente cubano, muitas vezes oferecendo um contraponto aos provedores estatais da ilha.

A agência de notícias estatal cubana Cubadebate comemorou a decisão de Trump, classificando os programas como "projeto de comunicação mais caro, fracassado e corrupto da história dos Estados Unidos".

As tentativas de contato com o Escritório de Radiodifusão de Cuba e com a Radio Marti, agora fora do ar, não tiveram sucesso.

A representante dos EUA Maria Elvira Salazar, republicana da Flórida e ex-jornalista, disse que os meios de comunicação foram vitais para combater a propaganda do governo cubano.

"À medida que os programas do governo evoluem, trabalharei com o presidente Trump para garantir que o povo cubano tenha acesso às notícias sem censura que merece!", disse ela no X.