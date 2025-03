Turquia adverte contra crescentes protestos de rua por prefeito detido

Por Tuvan Gumrukcu e Ezgi Erkoyun e Huseyin Hayatsever

ISTAMBUL (Reuters) - A Turquia alertou nesta sexta-feira contra as convocações "ilegais" da oposição para protestos de rua contra a detenção do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, após algumas das maiores demonstrações de desobediência civil do país em mais de uma década.

A advertência do governo do presidente Tayyip Erdogan vem antes de uma possível decisão judicial no fim de semana para prender formalmente o prefeito, o que poderia aumentar tanto os protestos quanto uma forte venda de ativos turcos.