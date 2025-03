Perguntas sem respostas: relatório dá pistas de por que avião capotou em Toronto

O avião da Delta Air Lines que virou ao aterrissar em Toronto, no Canadá, em fevereiro, desceu rápido demais, indica o relatório preliminar divulgado ontem que, no entanto, não identifica a causa do acidente.

A agência de segurança dos transportes do Canadá (TSB, na sigla em inglês) publicou suas conclusões iniciais do acidente de 17 de fevereiro, no qual um avião aterrissou com muita força e acabou capotando na pista de pouso, o que provocou uma explosão e deixou 21 pessoas hospitalizadas.

"A investigação desse acidente levará tempo, pois muitas perguntas seguem sem resposta", declarou a TSB em um vídeo, no qual expõe suas conclusões iniciais.