Greenpeace deve pagar quase US$667 milhões a empresa de oleodutos por protestos em Standing Rock

Por Jack Queen

(Reuters) - O Greenpeace deve pagar a uma empresa de oleodutos sediada no Texas cerca de US$667 milhões em indenizações pelo papel do grupo de defesa do meio ambiente nos protestos de 2016 e 2017 contra o oleoduto Dakota Access em Dakota do Norte, decidiu um júri nesta quarta-feira.

O veredicto no tribunal estadual de Dakota do Norte foi anunciado após dois dias de deliberações em um julgamento em que a empresa de oleodutos Energy Transfer acusou o Greenpeace de pagar manifestantes para interromper a construção do oleoduto ilegalmente e espalhar informações falsas sobre o controverso projeto localizado perto da Reserva Indígena Standing Rock.