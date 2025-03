Cabeleireira tentou golpe de Estado, mas pena é excessiva, dizem advogados

A cabeleireira Débora Rodrigues Santos cometeu o crime de tentativa golpe de Estado e não apenas fez uma pichação comum, mas a pena de 14 anos de prisão determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes está excessiva.

É o que acreditam advogados criminalistas ouvidos pela coluna.

Na última sexta-feira, Moraes, que é relator do caso, votou para condenar Débora a 14 anos de prisão e hoje o ministro Flavio Dino também votou pela condenação - 12 anos e seis meses de reclusão - por ter escrito "perdeu mané" com batom vermelho na estátua da Justiça durante as manifestações golpistas do 8 de janeiro.