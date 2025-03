Premiê do Canadá promete aumentar gastos com defesa caso vença eleição

"Estamos defendendo nossas fronteiras, nossa soberania, nossos minerais, nossa água, nossa terra, nosso modo de vida", disse ele em uma coletiva de imprensa em um estaleiro no porto de Halifax.

Carney, que não forneceu detalhes precisos sobre quanto seu governo gastaria, também disse que o Canadá compraria novos submarinos e quebra-gelos pesados.

O Canadá, pressionado por sucessivos governos dos EUA para aumentar os gastos com defesa, prometeu no ano passado bilhões a mais para as Forças Armadas e disse que os gastos militares estarão mais próximos da meta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até 2030.

(Por David Ljunggren)