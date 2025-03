Bolsonaristas resgatam vídeo para 'bombar' ato em SP e impulsionar anistia

O vídeo ressurgiu nas redes sociais um dia depois de Bolsonaro se tornar réu por tentativa de golpe. O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular os atos, ocorridos após vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Canal UOL, Pereira disse que a estratégia adotada pela extrema direita é uma tentativa de encher a Paulista e não flopar como no Rio.

Esse vídeo brotou de uma hora para outra. Então, sim, dá para ver que eles começaram a colocar essa estratégia para encher a Paulista. Até porque esse ato em São Paulo não pode ser menor do que a do Rio. Felipe Pereira, repórter do UOL

No dia 16 março, Bolsonaro já havia promovido um ato no Rio, mas com baixa adesão: foram 18,3 mil pessoas na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, segundo dados do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), em parceria com a ONG More in Common. Em 2024, o público foi de 33 mil pessoas.

Manifestação tenta impulsionar PL da Anistia

Um dos objetivos da manifestação na Paulista será o de angariar apoio (tanto político quanto de populares) para a aprovação do PL da Anistia.