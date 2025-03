Tribunal de recursos permite que Trump pause programa de refugiados

Trump, um republicano, imediatamente após assumir o cargo, em 20 de janeiro, suspendeu o reassentamento de refugiados, dizendo que o programa deve garantir que os refugiados admitidos nos EUA "assimilem adequadamente" e que recursos dos contribuintes não sejam desperdiçados.

Ele solicitou que os secretários de Segurança Interna e de Estado apresentem um relatório dentro de 90 dias para determinar se o programa deve ser reiniciado.

No final de fevereiro, um juiz federal de Seattle bloqueou temporariamente o congelamento do programa de refugiados de Trump. Na segunda-feira, o mesmo juiz ordenou que o governo Trump pare de rescindir contratos com grupos que auxiliam no reassentamento de refugiados e restabeleça os acordos cancelados.

Os grupos atingidos pelo congelamento do financiamento ajudam refugiados nos EUA com serviços essenciais, como moradia e busca de emprego.

(Reportagem de Ted Hesson)