Centenas de palestinos em Gaza protestam contra o Hamas após retomada do conflito

"Fora, fora, fora, Hamas, fora", gritavam as pessoas vistas em uma das publicações no X, aparentemente da região de Beit Lahiya, em Gaza, na terça-feira. A postagem mostrava pessoas marchando por uma rua empoeirada entre prédios danificados pela guerra.

"Foi uma manifestação espontânea contra a guerra, porque as pessoas estão cansadas e não têm para onde ir", disse uma testemunha, que falou sob a condição de que seu nome não fosse usado por medo de represálias.

"Muitos cantaram slogans contra o Hamas, não todas as pessoas, mas muitas, dizendo 'Fora Hamas'. As pessoas estão exaustas e ninguém deve culpá-las", afirmou ele.

As postagens começaram a circular amplamente no final da terça-feira. A Reuters conseguiu confirmar a localização do vídeo por meio de prédios, postes de eletricidade e traçado de vias que correspondem a imagens de satélite da região. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data do vídeo. No entanto, vários vídeos e fotografias compartilhados nas mídias sociais mostraram protestos na área em 25 de março.

Em outras publicações, uma das faixas seguradas pela multidão dizia "Chega de guerras", enquanto as pessoas gritavam "Não queremos guerra".

Basem Naim, autoridade sênior do Hamas, disse que as pessoas tinham o direito de protestar contra o sofrimento infligido pela guerra, mas criticou o que ele disse serem "agendas políticas suspeitas" explorando a situação.