Coreia do Norte testa mísseis e afirma que simulou 'ataque nuclear'

"Foram disparados dois mísseis de cruzeiro de longo alcance com ogivas nucleares falsas", acrescentou o comunicado. O disparo aconteceu da costa oeste norte-coreana em direção ao mar, no sul do país.

A Coreia do Sul confirmou o teste. De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, um número indeterminado de mísseis de cruzeiro foi disparado na direção do Mar Amarelo, por volta das 04h locais (16h de Brasília).

Os militares sul-coreanos agora vão avaliar as características dos mísseis.

A KCNA também acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de buscarem um confronto com seus últimos exercícios militares conjuntos.

Número recorde de testes

O país executou neste ano um número recorde de testes nucleares. Na semana passada, os norte-coreanos realizaram sua segunda tentativa frustrada de lançar um satélite-espião.