Mundo precisa fazer "muito mais, agora e em todas as frentes" para cumprir Acordo de Paris, diz relatório

A questão é saber se a humanidade está respondendo à altura dos desafios - especialmente depois do verão mais quente já registado no mundo, com múltiplas ondas de calor, inundações, incêndios e outros fenômenos meteorológicos extremos favorecidos pelas alterações climáticas.

"O mundo não está no caminho certo para cumprir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris", conclui o relatório, sem surpresas. O aquecimento global já atingiu cerca de 1,2°C, em comparação com a era pré-industrial. Seus efeitos devastadores multiplicam-se a cada décimo de grau adicional de aquecimento.

"Ainda há muito a fazer em todas as frentes", resume o relatório

Inventário das ações até agora

O texto revelado nesta sexta representa um primeiro passo técnico do primeiro "balanço global" do Acordo de Paris. Este inventário ('Global Stocktake') deve ser concluído pelos países signatários na 28ª conferência da ONU sobre o clima, de 30 de novembro a 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Com base nos relatórios científicos do IPCC, o painel intergovernamental de especialistas em mudanças climáticas da ONU, esta avaliação será a base das duras negociações da conferência.

A COP28 é anunciada como a maior COP já convocada, com 90 mil pessoas esperadas, e terá o desafio de melhor encaminhar o futuro dos combustíveis fósseis - carvão, petróleo e gás, cujas emissões de gases de efeito estufa são as principais responsáveis pelo aumento da temperatura global.