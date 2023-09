Eliminar a poluição do rio Sena é um dos grandes desafios dos Jogos Olímpicos Paris-2024

Uma cerimônia de abertura inédita, com desfile de 10 mil atletas em cem barcos, provas de triatlo e natação em águas abertas. O rio Sena deverá ser uma das estrelas dos Jogos Olímpicos Paris-2024, com a promessa de que ele esteja próprio para banho, a partir de 2025. Para eliminar a poluição de um rio, onde é proibido nadar há um século, o governo francês e as autoridades locais já gastaram cerca de €1,4 bilhão, desde 2016. Os três maiores desafios são desviar a água de esgoto, melhorar a eficiência das estações de tratamento e acabar com a poluição gerada pelo tráfego fluvial.