Senador: Bolsonaro indiciado não 'matou' discussão sobre anistia, mas adiou

Então, ao final desse processo, você vai ter um percentual muito grande de brasileiros que vão continuar acreditando na inocência do Bolsonaro, assim como um percentual grande de brasileiros continuam acreditando na inocência do Lula, quando foi condenado lá atrás.

É uma consequência de uma justiça opaca, ineficiente, lenta e seletiva. Isso joga contra o interesse da democracia. A gente soube isso há muito tempo, mas é um desafio muito difícil de enfrentar considerando os poderes concentrados hoje na figura de algum indivíduo.

Alessandro Vieira, senador

A Polícia Federal indiciou nesta quinta (21) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Braga Netto (PL) e mais 35 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Pela primeira vez, um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país. As investigações apontaram que os acusados se estruturaram por divisão de tarefas.

Reale Jr.: Cabe pedir prisão domiciliar a Bolsonaro ou uso de tornozeleira

A adoção de novas medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica, é cabível durante as investigações do envolvimento do ex-presidente na trama golpista, explicou o jurista Miguel Reale Jr. em entrevista ao UOL News nesta sexta (22).